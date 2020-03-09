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Yaşlılar ile çocuklar, ebru sanatında buluştu

Yaşlılar ile çocuklar, ebru sanatında buluştu Erdemli Huzurevi sakinleri, ebru kursunda öğrendiklerini öğrencilerle paylaştı Huzurevi yaşlılar temsilcisi Şahabettin Akkaya: "Öğrenciler yanımıza gelince demek ki yaşıyoruz diyoruz" Mersin'in Erdemli ilçesi huzurevinde "Eski nesil ile yeni neslin...

09.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:15
Yaşlılar ile çocuklar, ebru sanatında buluştu
Erdemli Huzurevi sakinleri, ebru kursunda öğrendiklerini öğrencilerle paylaştı
Huzurevi yaşlılar temsilcisi Şahabettin Akkaya: "Öğrenciler yanımıza gelince demek ki yaşıyoruz diyoruz"
MERSİN - Mersin 'in Erdemli ilçesi huzurevinde "Eski nesil ile yeni neslin ebru sanatında buluşması" projesi kapsamında yaşlılar ile öğrenciler, 'Ebru' sanatı etkinliğinde bir araya geldi.
Huzurevi sakinleri usta öğreticiler, Emine Kurtulan ile Fadime Aşçı'nın eğitmenliğinde katıldıkları ebru kursunda öğrendiklerini öğrencilerle paylaştı. Hem huzurevi sakinleri hem de öğrenciler birlikte eğitici ve eğlenceli zaman geçirdi.
Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Huzurevi Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, huzurevinde yaşlılar ile öğrencilerin bir araya getirildiğini söyledi.
Açıkyörük, "Huzurevi sakinlerimizle öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Hem ebru sanatını tanımış, hem de bir arada zaman geçirmiş oluyorlar. 10 okulumuzdan 100 öğrenci bu etkinliği gerçekleştirdi. Hem öğrencilerimiz hem yaşlılarımız mutlu. Bizlerde öğrencilerimizin yaşlılarımızla bir arada olmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.
Usta öğretici Enine Kurtulan da, "Erdemli Huzurevi'nde eski neslin yeni nesille ebru sanatında buluşması adı altında bir projede çocuklarımızla birlikte, yaşlılarımızla ebru sanatını icra ettik" diye konuştu.
"Öğrenciler yanımıza gelince demek ki yaşıyoruz diyoruz"
Huzurevi yaşlılar temsilcisi Şahabettin Akkaya, yaşlılarla çocukların buluşmasını sağlamak adına haftada iki gün ebru çalışması gerçekleştirdiklerini, 20 Martta'da ortaya çıkan eserlerin sergilenmesinin planlandığını söyledi.
Akkaya, "Hem eğitim oluyor, hem onların gelmesiyle biz yaşlılar olarak son derece seviniyoruz. Bazen gün geliyor, böyle bir yeise kapılıyoruz. Unutulmuş gibi, bir kenarda itilmiş gibi, zaman zaman bu duygulara kapılıyoruz. Ancak öğrencilerin, eğitimcilerin, mülki amirler geldiği zaman biz bu yeisten kurtuluyoruz. Son derece seviniyoruz. Demek ki biz yaşıyoruz, demek ki bize de değer veren kişiler var" dedi.
Öğrencilerden Ali Efe Toga ise Huzurevinde ebru sanatıyla değişik desenler çıkartmayı öğrendiklerini anlattı. Yaşlılara çeşitli hediyeler getirdiklerini de ifade eden Toga, yaşlıların kendilerine çok değerli öğütler verdiklerini de dile getirdi. Yaşlılar ile çocuklar, ebru sanatında buluştu

Kaynak: İHA

Etiketler : Erdemli, Mersin, Genel
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