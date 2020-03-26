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Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan yaşlılar ile kronik hastalığı olan kişilere, ilde yaklaşık 5 yıl önce tüm acil hizmetlerin birleştirildiği 112 numaralı hattan hizmet sağlanıyor.

26.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:21
Kütahya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan yaşlılar ile kronik hastalığı olan kişilere, ilde yaklaşık 5 yıl önce tüm acil hizmetlerin birleştirildiği 112 numaralı hattan hizmet sağlanıyor.
Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının projesi kapsamında alınan karar doğrultusunda merkezin 17 Kasım 2015'te hizmete girdiğini söyledi.
Uygulama sayesinde acil yardım sunan sağlık, polis, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD'ın tek çatı altında toplandığını belirten Yiğit, "Öncelikli görevlerimiz, acil olaylarda insanların can ve mal kayıplarını önlemektir. İlimizde acil yardım sunan 6 kurumun bir arada hizmet vermesi iletişim, iş birliği ve koordinasyon hızını artırmıştır. Acil hizmet veren diğer numaralar yerine 112 aranarak insanların tek numara ile bütün birimlere ulaşmaları sağlanmıştır." dedi.
Yiğit, Kovid-19'la mücadele konusunda merkezin kilit rol oynadığını dile getirdi.
112 Acil Çağrı Merkezinin, Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarla kronik hastalığı olanlardan gelen taleplerin karşılanmasına aracılık ettiğini aktaran Yiğit, şöyle konuştu:
"Evden çıkması yasak olan yaşlı vatandaşlarımız, çağrı merkezimizi arayarak bankadan ilaç alımı, para çekme, market ve pazar ihtiyaçları gibi taleplerde bulunuyor. Biz de vatandaşımızın evinin bulunduğu bölgede sahada bulunan kolluk kuvvetlerini ya da ilgili diğer kurum personelini bilgilendiriyoruz. Bu şekilde evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Merkezimiz, sürecin başından itibaren yaklaşık 3 bin vatandaşımızın talebinin karşılanmasına aracılık etti. Acil çağrı numaralarının 112 Acil Çağrı Merkezinin çatısı altında toplanmasının ne kadar büyük önem taşıdığını yaşadığımız süreçte çok daha iyi anladık."
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Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Güncel

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Yaşlılar ile kronik hastalığı olanlara tek çağrı numarasından hizmet veriliyor

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