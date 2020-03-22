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Yaşlılar istedi, büyükşehir getirdi

Balıkesir'de sokağa çıkmaları yasak olan yaşlıların yardımına büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri koştu.

22.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:36
Yaşlılar istedi, büyükşehir getirdi
Balıkesir 'de sokağa çıkmaları yasak olan yaşlıların yardımına büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri koştu. İl merkezinde yaşayan 70 yaşın üzerindeki Sermet ve Nuran Demirçeviren çifti, zabıta ekiplerinden ekmek, yoğurt ve Türk kahvesi istedi. Zabıta ekiplerinin temin ettiği ürünler yaşlı çiftin evine kadar bırakıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, evden çıkmaları yasak olan vatandaşların hizmetine koştu. Sabahtan itibaren bir çok telefon alan belediye ekipleri, zabıtalar aracılığı ile vatandaşların isteklerini yerine getirdi. Cengiz Topel Caddesi üzerinde oturan Sermet ve Nuran Demirçeviren çifti de zabıta ekiplerine 153 numaralı telefondan ulaşarak sokağa çıkmalarının yasak olduğunu ve ihtiyaç olan bir kaç malzemeleri olduğunu dile getirdi. Kapıya gelen zabıta ekiplerinden ekmek, yoğurt ve Türk kahvesi rica eden yaşlı çiftin istekleri zabıta ekipleri tarafından karşılandı. Ekiplere teşekkür eden Sermet Demirçeviren, "Evimizde yoğurt ve ekmek kalmamış. Belediye ekiplerine ulaştık onlarda geldiler sağolsunlar. Eşim de Türk kahvesi seviyor almayı unutmuşuz. Ücretini ödedik marketten temin ettiler sağolsunlar. Bu günlerin bir an önce geçmesini temenni ediyoruz, belediyemize de teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Zabıta, Güncel

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