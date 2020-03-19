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Yaşlılar korona virüsüne aldırış etmeyince banklar kaldırıldı

Yaşlılar korona virüsüne aldırış etmeyince banklar kaldırıldı Yaşlılar uyarıları dikkate almayınca Denizli'de de banklar kaldırılmıştı Edirne'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm duyurulara rağmen vatandaşların özellikle Saraçlar Caddesindeki banklarda toplanması üzerine,...

19.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:01
Yaşlılar korona virüsüne aldırış etmeyince banklar kaldırıldı
Yaşlılar uyarıları dikkate almayınca Denizli 'de de banklar kaldırılmıştı
EDİRNE - Edirne 'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm duyurulara rağmen vatandaşların özellikle Saraçlar Caddesindeki banklarda toplanması üzerine, caddedeki banklar ve parklarda bulunan banklar geçici bir süre ekipler tarafından kaldırıldı.
Yapılan tüm uyarılara rağmen özellikle yaşlı nüfusun Saraçlar Caddesinde bulunan banklarda toplu halde oturması üzerine, belediye ekipleri yeni bir önlem daha aldı. Kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesindeki banklar ile tüm parklarda bulunan banklar ekipler tarafından kaldırıldı. Ayrıca kent merkezinde bulunan Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri de geçici bir süre kullanıma kapatıldı.
Bazı vatandaşlar, bankların kaldırılmasına tepki göstererek, oturacak başka yer kalmadığını, evde de canlarının sıkıldığını söylerken, bazı vatandaşlar da bankların kaldırılmasının doğru olduğunu ifade ederek, yetkililerin açıkladığı kurallara uyulması çağrısında bulundu. Yaşlılar korona virüsüne aldırış etmeyince banklar kaldırıldı

Kaynak: İHA

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Yaşlılar korona virüsüne aldırış etmeyince banklar kaldırıldı
Etiketler : Denizli, Edirne, Genel

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