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Yaşlılar polisin kimlik kontrolü yaptığını görünce çareyi kaçmakta buldu

Denizli'de 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarlarında kimlik kontrolü yapan polis, yaşlıları uyarıp evlerine geri gönderdi.

22.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:41
Yaşlılar polisin kimlik kontrolü yaptığını görünce çareyi kaçmakta buldu
Denizli 'de 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı nedeniyle semt pazarlarında kimlik kontrolü yapan polis, yaşlıları uyarıp evlerine geri gönderdi. 65 yaş üstü bazı vatandaşlar ise polisi görünce kimlik göstermeden kaçtı.

Kentte korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının dün açıkladığı '65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı' uygulanmaya başlandı. Polis ve zabıta ekipleri yasağın eksiksiz uygulanması için yoğun çaba gösterirken, bazı yaşlı vatandaşların yasağı dikkate almayarak sokağa çıkıp gezmeleri, hatta banklarda oturmaları dikkatlerden kaçmadı. Güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan ekipler, '155 Polis İmdat' hattına gelen yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması taleplerinin karşılanması için de yoğun çaba sarf etti. Ekipler, sokaklarda buldukları yaşlı vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduktan sonra evlerine geri götürdü.

Pazarda polis kimlik kontrolü yaptı

Polis ekipleri sokak ve meydanlarda yaptıkları yaşlı vatandaş denetimlerini semt pazarlarında da sürdürdü. Ekipler semt pazarları girişinde kimlik yaşlarından şüphelendikleri şahısların kimliklerini alarak yaşlarını kontrol etti. Yaşları 65 ve üzerinde olanları pazara sokmayan ekipler, vatandaşları sokaklara çıkmamaları konusunda uyardıktan sonra evlerine geri gönderdi. Bazı 65 yaş üstü vatandaşlar ise yapılan kimlik kontrolleri sırasında önce birkaç eşya alınacağını söyleyerek içeriye girmek için şansını denedi. Kimisi ise kimlik göstermemek için çareyi kaçmakta buldu.

Pazara anne babasının ihtiyaçlarını karşılamak için gelen Kamil Çaklı, "Doğru bir uygulama, çünkü virüs hızla yayılıyor. Şu anda bende kendi anne babamın eşyalarını aldım götürüyorum. Evden çıkartmadım, herkesin de uyması lazım. Güzel bir uygulama" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizli, Polis, Güncel

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