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Yaşlılar Uyarılara Aldırış Etmeyince Belediye Bankları Topladı

Denizli'de toplu durmama uyarılarına yaşlıların aldırış etmemesi üzerine belediye beklenmedik bir önlem aldı. Denizli Belediyesi, insanların toplu

19.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:33
Yaşlılar Uyarılara Aldırış Etmeyince Belediye Bankları Topladı
Denizli 'de toplu durmama uyarılarına yaşlıların aldırış etmemesi üzerine belediye beklenmedik bir önlem aldı. Denizli Belediyesi, insanların topluca oturdukları yerlerdeki bankları topladı.

Denizli'de kalabalık şekilde oturan vatandaşlar koronavirüsü dolayısıyla uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri çareyi bankları sökmekte buldu. Denizli Bayram Yeri Meydanında korona virüsüne ilişkin alınan tedbirleri ve uyarıları yaşlılar pek dikkate almadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise çareyi bankları sökmekte buldu. Evlerinde sıkılan vatandaşlar her gün buraya gelerek vakit geçiriyor. Virüse ilişkin alınan tedbirler doğrultusunda evlerde kalınması yönünde ki uyarılara aldırış etmeyen yaşlı vatandaşlar normal günlerde olduğu gibi meydanda ki banklarda oturmaya devam etti.

Korona virüsünün yaşlı insanlarda ölüm ile sonuçlanması ve kalabalık alanda birçok yaşlının oturması, virüsün yayılmasını arttırabilir olması üzerine belediye ekipleri yeni bir tedbir aldı. Meydandaki banklarda oturan vatandaşlara uyarılarda bulunulmasına rağmen bir türlü ikna edemeyen ekipler yaklaşık 20 bankı sökerek çare buldu. Bankların sökülmesinin ardından meydan bomboş kaldı.

Çevredeki vatandaşlar ise uygulamanın iyi olduğunu söyleyerek, "Güzel bir uygulama oldu çünkü arkadaşlar tam bilinçlenmedi sanırım. Bir birimize mesafe koymamız gerekirken yine burada bilinçsizce oturmalar oluyor. Onun için virüs bulaştırmama açısından güzel bir uygulama" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Denizli, Teknoloji

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