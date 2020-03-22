Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yaşlılar uyarılıp evlerine gönderiliyor - Haberler

Yaşlılar uyarılıp evlerine gönderiliyor

Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi sonrası 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkma kısıtlaması kararına uymayan kişiler, polisler tarafından evlerine gönderiliyor.

22.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:26
Yaşlılar uyarılıp evlerine gönderiliyor
Korona virüsünün Türkiye 'de de görülmesi sonrası 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkma kısıtlaması kararına uymayan kişiler, polisler tarafından evlerine gönderiliyor.

Cadde ve sokakların hemen hemen boşaldığı Adıyaman 'da, korona virüsünden dolayı 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkma kısıtlamasının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri alınan karara uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üstü kişileri park ve bahçelerde güneşlendiği esnada bularak kendilerini uyardı. 'Hem sizin sağlığınız hem de toplumun sağlığı için evde kalın' uyasında bulunan polis ekipleri, kurallara uymayanları bulundurduğu yerden kaldırarak evlerine gönderdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, Türkiye, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış Haberler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış
’Amca vallahi yasak’ denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Denizli'de polis yasağa uymayanları evlerine gönderdi - Haber Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını anonslarla duyurdu - Haber Yasağa uymayan yaşlıların bahanesi alışveriş - Haber Çavuşoğlu Maltalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haber Adana'da dezenfeksiyon çalışması - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış - Haber
Loading