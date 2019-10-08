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Yaşlılar ve Gençler Evi'nde yangın çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşlılar ve gençler evinde yangın çıktı.

08.10.2019 16:32Yaşlılar ve Gençler Evi'nde yangın çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşlılar ve gençler evinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bina kısa süreliğine tahliye edildi.

Yangın, öğlen saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi İnönü Parkı'nda ki Yaşlılar ve Gençler Evi'nin bodrumunda yaşandı. Bodrum katında çıkan yangın, bina içerisinde vakit geçiren yaşlıları endişelendirdi. Vatandaşlar durumu itfaiye personellerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yoğun dumanların çıktığı yangında itfaiye ekipleri binayı tahliye etti. Yangın yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangının elektrik panosundan çıktığı belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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