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Yaşlılara çorba yapıp, kapı kapı dağıttı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir lise öğrencisi korona virüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlılara çorba yaparak kapı kapı gezerek dağıttı.

28.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:21
Yaşlılara çorba yapıp, kapı kapı dağıttı.
Tokat 'ın Niksar ilçesinde bir lise öğrencisi korona virüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlılara çorba yaparak kapı kapı gezerek dağıttı.

Türkiye 'de korona virüs salgını önlemleri kapsamında 65 yaşı üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, yaşlıların mağdur olmaması için gönüller harekete geçti. Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hamide Semiz, evde yaptığı çorbaları, kapı kapı dolaşıp yaşlılara dağıtarak örnek davranış sergiledi. Farkındalık oluşturmak için yaşlıları ziyaret edip onlara çorba ikram ettiğini belirten Semiz; "İki gün önce televizyonda haberlerde bir görüntüye rastgeldim, bir abi dedenin birine saygısız bir harekette bulunuyordu. Bu olaydan etkilenerek çorba yapıp mahallemizdeki yaşlılara büyüklere dağıtacağım dedim. Bunu da farkındalık olsun diye böyle bir şey yapmak istedim. Büyüklerimize gerçekten saygı duymalıyız, bizde ileride bir evlat sahibi olacağız ve bizde yaşlanacağız bize de merhamet edecek birileri lazım. Onlara sevgi ve merhametle yaklaşalım lütfen. Ben kendi çevremde mahallemde bulunan yaşlılar için söylüyorum. Onlar evlerinde kalsın ben onlara her türlü yardımda bulunurum, istediklerini alıp götürürüm. Birkaç gündür çorba yapıp kapı kapı ikramlarda bulunuyorum, ekmeklerini alıyorum. Yaşlılarımızdan ricam evlerinden çıkmasınlar bir istekleri olursa bana söylesinler. Abilerim ablalarımdan da ricam yine kendi çevrelerindeki yaşlıların ihtiyaçlarını kontrol etsinler, biraz duyarlı olabilirlerse onlarda kendi çevrelerindeki yaşlılara sevki merhamet ve saygılı olurlarsa çok güzel olur. Amacım onları mutlu etmek ve gençlere örnek olmak istedim büyüklerimize sevgi saygı göstermemiz gerekir. Yaşlı amcalarımız teyzelerimiz evde kalsın biz onlara yardımcı oluruz" dedi.

Yaşlıları duygulandırdı

Kendilerine yapılan çorba ikramından dolayı çok duygulanan mahalle sakinlerinden Döndü Gündüz, yaşlılara evden çıkmamaları konusunda telkinde bulunarak; "Yaşlılarımız evde kalsın bizde evde kalıyoruz dışarı çıkmayalım. Çocuklarımız var torunlarımız var, onlara da serpmesin, ben çocuklarım için yaşamak istiyorum yoksa hemen ölüyüm" diye konuştu.

68 yaşındaki Miriye Semize ise duyarlı öğrenciye teşekkür ederek, "Böyle iyi insanlar olduğu müddetçe memleketimize hiçbir zarar gelmez ve memleketimiz kurtulur bu beladan. Yaşlılarımız gibi gençlerde çok çıkmasın sokağa. Herkes tedbirini alsın, öyle kurtuluruz inşallah" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Niksar, Tokat, Güncel

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