Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yaşlılara evde yemek servisi

Yaşlılara evde yemek servisi Korona Virüsle mücadelede tüm birimleriyle sahada yer alan Adıyaman Belediyesi, mağdur vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için, evlere yemek servisine başladı.

26.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:50
Yaşlılara evde yemek servisi
ADIYAMAN - Korona Virüsle mücadelede tüm birimleriyle sahada yer alan Adıyaman Belediyesi, mağdur vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için, evlere yemek servisine başladı.
Adıyaman Organize Sanayi Başkanlığı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Kasaplar Odası ve bazı iş adamlarının destekleriyle, korona virüsten dolayı dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik anlamlı bir projeyi hayata geçiren Adıyaman Belediyesi, mağdur vatandaşların yemek ihtiyacını karşılayacak. Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Adıyaman Veterinerler Odası Başkanlığının hijyen kontrolünü yaparak destek vereceği, mahalle muhtarlarının da ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesine katkı sağlayacağı proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu zor süreçte halkın her anlamda yanında olmaya çalıştıklarını dile getirerek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve şahıslara teşekkür etti. Başkan Kılınç, "Bir taraftan korona virüse karşı azami ölçüde tedbir alırken, diğer taraftan da mağdur insanlarımıza yemek dağıtımına başlıyoruz. Bu önemli projede bize destek olan Organize Sanayi Sitesi Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Kasaplar Odamıza ve çok değerli iş adamlarımıza, katkı sunacak diğer kurum ve kuruluşlara, muhtaçların belirlenmesinde emeği geçecek olan muhtarlarımıza, hijyen kontrolünü yapacak olan halk sağlığımızla, veterinerler odasına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ekipler tarafından evlerine sıcak yemek gelen vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesine teşekkür etti. Yaşlılara evde yemek servisi

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Genel

Haberin Videosu :

Yaşlılara evde yemek servisi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Yaşlılara evde yemek servisi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:08: Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor - Haberler 19:07: Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi - Haberler 19:06: Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranın düşük olmasını iki nedene bağladı - Haberler 19:03: 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü - Haberler 19:02: KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı - Haberler 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 17:12: Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu - Haberler 16:55: Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı