Vicdansız Bakıcının, Yaşlı İnsanlara Eziyet Ettiği Anlar Kameralara Yansıdı

İtalya'da iki yaşlı insana eziyet ettiği gizli kamera görüntüleri ile kanıtlanan bakıcı gözaltına alındı.

VİCDANSIZ BAKICININ YAŞLI İNSANLARA EZİYET ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

İtalya'da 81 yaşındaki bir adama ve adamın 86 yaşındaki ablasına bakıcılık yapan Ekvador asıllı bir kadın bakımını yaptığı kişilere eziyet ettiği gerekçesi ile komşuları tarafından polise şikayet edildi.

"SENİ BAĞLAYACAĞIM ÇÜNKÜ SESSİZCE UYUMAK İSTİYORUM"

Polis aldıkları ihbar üzerine eve gizli kamera yerleştirdi. Polisin elde ettiği görüntülerde kadının adama ve ablasına şiddet uyguladığı, itip kaktığı görüldü. Görüntülerde ayrıca bakıcının 86 yaşındaki hasta kadının ağzını eşarpla bağladığı ve "Seni bağlayacağım çünkü sessizce uyumak istiyorum. Burada uyunur, konuşulmaz" dediği kaydedildi. Görüntüler üzerine polis bakıcı kadını gözaltına aldığını duyurdu.