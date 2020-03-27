Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yaşlılara Görüntülü Sağlık Hizmeti

Dünyayı etkisi alan Corona virüsü hayat şartlarını her geçen gün daha çok zorlaştırmaya devam ediyor. Alınan yeni kararla birlikte 65 yaş ve üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağı geldi.

27.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:54
Yaşlılara Görüntülü Sağlık Hizmeti

11Sight, kişiyle anında görüntülü bağlantı kurulmasını sağlayarak sağlık kuruluşlarına yeni hizmet fırsatları sunuyor.

YAŞLI HASTALARI OLAN DOKTORLAR IÇIN EFEKTIF ÇÖZÜMLER

Ev karantinası yaşanılan bugünlerde yaşlılığın getirdiği sağlık problemleri, bireyleri birçok yönden olumsuz etkiliyor. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte yaşlılar doktora gidemiyor. 11Sight bu durumda yaşlı hastaların doktorlarına tek tıkla erişebilmelerini sağlayarak, 11Sight'ı kullanan doktorların hastalarına görüntülü olarak ulaşabilmelerine olanak sağlıyor.

COVİD-19 DÖNEMİNE ÖZEL HİJYENİK KOŞULLARDA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME SİSTEMİ

11Sight'ın sağlık hizmetlerindeki kullanımında hastanın şikayetleri görüntülü görüşme ile doktor tarafından irdelenerek, gerekli testler talep edilip, hastanın ilettiği test sonuçları doktor tarafından değerlendirilebiliyor. Özellikle içinden geçilen bu özel dönemde her şeyden önce hastanelerin gereksiz şekilde meşgul edilmesinin, doktorların zamanını daha efektif şekilde yönetmeleri ve hem hastanın hem de doktorun daha hijyenik koşullarda çalışmasına olanak sağlanıyor.

YAŞLI BAKIM EVLERINDE KALAN YAKINLARINIZ ARTIK SIZE UZAK DEĞIL

Yaşlı bakım evinde kalan bir yakınınız için de 11Sight en ideal çözümü sunuyor. Yaşlı bakım evlerinde kullanılacak 11Sight sistemi ile sevdiklerinin yanlarına şu dönemde zorunlu olarak gidemeyen kişiler onları tek tıkla arayabilir, böylece diledikleri an iletişim sağlayabilirler.

Kurumların 11Sight'ın yenilikçi teknolojisinden yararlanmaları için herhangi bir uygulama indirmeleri de gerekmiyor, müşteri aramaları telefon, tablet ya da bilgisayarda web tarayıcıları üzerinden yanıtlanabiliyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yaşlılara Görüntülü Sağlık Hizmeti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:55: - Belçika'da atlı polislerden "korona" denetimi- Sosyal mesafe kuralını atlı polisler denetliyor - Haber 18:54: İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670." - Haber 18:54: İzmir'de Vefa Destek Grubu yardımlarını sürdürüyor - Haber 18:54: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda." - Haber 18:53: İçişleri Bakanlığından araç muayeneleriyle ilgili yeni genelge - Haber 18:52: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber