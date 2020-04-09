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"Yaşlılara grip ve zatürre aşısı yapılmalı"

Koronavirüs en çok yaşlıları etkilerken bakım evlerinde kalan yaşlıların da korunması önem taşıyor.

09.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:57
Koronavirüs en çok yaşlıları etkilerken bakım evlerinde kalan yaşlıların da korunması önem taşıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Gerontolog Öğr. Gör. Sıla Ayan, huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde en sık rastlanan enfeksiyonları sıraladı ve korunma yollarını anlattı. En çok görülen enfeksiyonların üriner sitem enfeksiyonları, pnömani, bası yarası ve influenza olduğunu dile getiren Ayan, koruyucu yöntemlerin bireye ve çevreye yönelik olması gerektiğine vurgu yaparak, "65 yaş üzerindeki yaşlılara yapılması gereken iki önemli aşı influenza (grip) ve pnömokok (zatürre) aşısıdır. Yaşlının ve ortamın temizliği, immünitenin artırılması önemlidir. İmmünitenin artırılması beslenme, fiziksel aktivite, uyku düzeninin sağlanması, üretkenliğin artırılması, yaşlıya gerekli psikolojik desteğin sağlanması gibi alt başlıkları içerir" diye konuştu.

Pnömoninin 75 yaş üzerinde sık görülen enfeksiyonlardan biri olduğunu belirten Ayan, "Bakımevinde yaşayanlarda görülme sıklığı daha fazladır. İnfluenza ise 65 yaş üzerinde üç dört kat daha fazla epidemiye yol açar. Tipik olarak mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Özellikle toplu yaşamın olduğu yerlerde yayılımı hızlı olmaktadır" dedi.

İzolasyonun da bu süreçte çok büyük önem taşıdığına değinen Gerontolog Sıla Ayan, "Kurumlarda patojen mikroorganizmaların spesifik bir alandan yayılımını önlemede en etkili yol enfeksiyon kaynağının izole edilmesidir. Böylece mikroorganizmaların hasta ile sağlık personeli, sağlık personeli ile hasta ve hasta ile hasta ziyaretçileri arasında yayılımı önlenir. İzolasyon bir dizi işlemle gerçekleştirilir. Bunlar el yıkama, özel oda, koruyucu giysi kullanma, hasta çıkartı ve atıklarının dezenfeksiyonu, sterilizasyonu vb. olarak sıralanabilir. Korona ile ilgili gündemde ise zaten huzurevleri ve bakım kurumlarındaki tüm meslek personelleri, tıpkı diğer sağlık çalışanlarımız gibi cansiperane çalışmakta, burada kurumlarda kalan yaşlılarımız ve onlar için endişelenen dışarıdaki aileleri için yapılması gereken evde kalmak, talimatlara uymak, ziyaretleri kesmek ve personele yardımcı olmak"  şeklinde konuştu.

Rutin süreçte düşme riski, enfeksiyon ve bulaşla ilgili bazı riskleri belirtmek adına kurumlarda belirli sembollerin kullanıldığını hatırlatan Ayan, "Sarı yaprak solunum izolasyonunda, mavi anemon çiçeği damlacık enfeksiyonunda, kırmızı yıldız temas izolasyonunda, dört yapraklı yonca ise düşme riski olan hastalarımızda kullanılmaktadır" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Sıla, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››'Yaşlılara grip ve zatürre aşısı yapılmalı' - Haberler
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