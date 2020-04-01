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Yaşlılara nezaketle 'evde kal' dediler

Evde kal çağrılarının arttığı dönemde özellikle de yaşlılara vurgu yapılıyor, bu noktada da yaşlıları incitenlerde oldu.

01.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:59
Yaşlılara nezaketle 'evde kal' dediler
Evde kal çağrılarının arttığı dönemde özellikle de yaşlılara vurgu yapılıyor, bu noktada da yaşlıları incitenlerde oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İliç Öğrenci Yurtlarında kalan öğrenciler hem evde kal çağrısı yaparken hem de yaşlılara sevgi ve saygı gösteren bir çalışma hazırlayarak sosyal medyadan paylaştılar. TDV İliç Öğrenci Yurtlarında kalan öğrenciler yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla hazırladıkları videolarla "evde kal" mesajı verdiler. Evde Kal çağrılarının arttığı dönemde özellikle de yaşlılara vurgu yapılıyor, bu noktada da yaşlıları incitenler de oldu. TDV İliç Yurdu öğrencileri ise yaşlıların evde kalmaları gerektiğini söylerken saygı ve nezaket çerçevesine dikkat ederek hazırladıkları videolarla "evde kal" mesajı vererek sosyal medyadan paylaştılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İliç, Güncel
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