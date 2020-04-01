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Yaşlılara nezaketle 'evde kal' dediler

Yaşlılara nezaketle 'evde kal' dediler Türkiye Diyanet Vakfı İliç Öğrenci Yurtları'nda kalan öğrenciler hem 'evde kal' çağrısı yaparken hem de yaşlılara sevgi ve saygı gösteren bir çalışma hazırlayarak sosyal medyadan paylaştı.

01.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:04
Yaşlılara nezaketle 'evde kal' dediler
ERZİNCAN - Türkiye Diyanet Vakfı İliç Öğrenci Yurtları'nda kalan öğrenciler hem 'evde kal' çağrısı yaparken hem de yaşlılara sevgi ve saygı gösteren bir çalışma hazırlayarak sosyal medyadan paylaştı. TDV İliç Öğrenci Yurtları'nda kalan öğrenciler yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını dolayısıyla hazırladıkları videolarla "evde kal" mesajı verdiler. 'Evde Kal' çağrılarının arttığı dönemde özellikle de yaşlılara vurgu yapılıyor, bu noktada da yaşlıları incitenler de oldu. TDV İliç Yurdu öğrencileri ise yaşlıların evde kalmaları gerektiğini söylerken saygı ve nezaket çerçevesine dikkat ederek hazırladıkları videolarla "evde kal" mesajı vererek sosyal medyadan paylaştılar.
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Yaşlılara nezaketle ’evde kal’ dediler

Kaynak: İHA

Etiketler: İliç, Genel

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Yaşlılara nezaketle 'evde kal' dediler
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