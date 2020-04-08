Yaşlılara ’Ölün’ diyen Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla dışarıda dans etti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de 812 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi. Koronavirüs salgının önlemek amacıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' uygulanırken, Kerimcan Durmaz'ın yaşlıları hedef alan sert sözleri tepki çekti.

"ÇIKIN DIŞARI GEBERİN HEPİNİZ"

Kerimcan Durmaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, önce yaşlılara "Çıkın dışarı, geberin hepiniz! Fazlalığınız gebersin, biz devam edelim gençler olarak. Bunu mu istiyorsunuz? Defolun geberin!" diye seslendi, sonra da dışarıda arkadaşıyla twerk yapıp dans etti.

Kerimcan Durmaz'ın söz konusu görüntüleri kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu.