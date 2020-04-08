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Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla dışarıda dans etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kerimcan Durmaz'ın, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlılara yönelik sözleri tepki çekti. Instagram'dan yaptığı paylaşımda önce yaşlılara "Çıkın dışarı, geberin hepiniz!" diyen Durmaz, daha sonra da dışarıda arkadaşıyla twerk yapıp dans etti.

08.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:39

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de 812 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi. Koronavirüs salgının önlemek amacıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' uygulanırken, Kerimcan Durmaz'ın yaşlıları hedef alan sert sözleri tepki çekti.

"ÇIKIN DIŞARI GEBERİN HEPİNİZ"

Kerimcan Durmaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, önce yaşlılara "Çıkın dışarı, geberin hepiniz! Fazlalığınız gebersin, biz devam edelim gençler olarak. Bunu mu istiyorsunuz? Defolun geberin!" diye seslendi, sonra da dışarıda arkadaşıyla twerk yapıp dans etti.

Kerimcan Durmaz'ın söz konusu görüntüleri kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu.

Yaşlılara ’Ölün’ diyen Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla dışarıda dans etti
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kerimcan Durmaz, Koronavirüs, Magazin

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Haberler ›› Magazin ››Yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla dışarıda dans etti - Magazin
Yorumlar (21)
AHMET:Keşke sen olsen
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......:Aile terbiyesi almamış sefil, sen ne anlarsın yaşlıya göstereceğin hürmetten, yaşlıdan alacağın nasihatten ve paha biçilmez duasından ? ZAVALLI GELMİŞ, ZAVALLI GEBERECEKSİN...
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SAMSUNLU:durduk yere kimseye bişey yapmayız, insanlar cinsel terciihlerini kendi belirler bizi alakadar etmez. ama sözlerine ve hareketlerine dikkat etmezsen. . .
Cevap Yaz 1 3
CUNKU:hahaha hayirdir sam sunis neyi ima ediyorsun pek anlamadik sukonuyu bi ac cinseltercihmercih huhuhuhi
0 2
haydar
Cevap Yaz 0 0
TUĞRUL:Seni hiçbir haberde sosyal medyada görmeyeceğimiz günler hemen gelsin inşallah...
Cevap Yaz 0 3
EDGAR:sen gebersende ülkece bayram etsek
Cevap Yaz 0 40
LAN HİC AKİLLANMİYCANİZDİMİ:vay gevsek vay sen hep genc mikalacan amma senin genc kalma seklini biliyorum iyi besleniyorsun arkan saglam nasilsa bolbol besleniuorsun
Cevap Yaz 0 23
TKDD:TÜRKÇE yazmayı öğren takoz kafa
10 2
HALİL:ALLAHIN lanetine uğramışsın hala konuşuyorsun yaratık
Cevap Yaz 0 16
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