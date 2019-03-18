Kaynak: AA

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.Dün ile yarın arasında köprü görevi üstlenen yaşlıların toplumun en saygın üyeleri olduğunu belirten Özdemir mesajında şunları kaydetti:"Geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiğimiz önemi, geçmişimizin sigortası, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımıza da göstermeli, onları el üstünde tutmalıyız. Yaşlılarımızın ne kadar değerli olduğunu sadece özel günlerde değil her zaman hatırlamalı ve yaşama sevinçlerine ortak olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın haftasını kutluyor, saygılarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum."