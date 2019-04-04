Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığına bağlı sağlık ekiplerince, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildiği bildirildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yaşlılara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla evde sağlık hizmeti alan vatandaşların evlerinde ziyaret edilerek hem çiçek hem de görmüş oldukları tedaviyle ilgili bilgi alarak yakından ilgilenildiği belirtildi.
Açıklamada, Kamu Hastaneleri Birliğinde görevli Başkan Yardımcısı Aydın
Şanlıoğlu ile Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Gülfem Türk tarafından evde sağlık hizmeti alan yaşlılara oturdukları evlerinde bilgiler verildiği kaydedildi.
Kamu hastaneleri Birliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA