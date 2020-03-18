Yaşlılara saygı haftası
Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:58
Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çakar, mesajında, hayatın tartışmasız gerçeklerinden birisi olan yaşlılığın, kişilerin bir ömür boyunca karşılaştığı olaylar esnasında önemli deneyimler kazanarak bilgelik safhasına ulaştığı bir evre olduğunu belirtti.
Bu evrede yaşlılarla aynı çatı altında bulunarak, onların tecrübe ve bilgi birikimlerinden herkesin faydalanması gerektiğini kaydeden Çakar, "Büyük mutasavvıf Mevlana Celalettin Rumi'nin 'Hamdım, piştim, yandım.' sözünde belirttiği gibi, ham olarak geldiğimiz bu dünyada, yaşlılarımız; olgun ve bilinçli bireyler olarak yaşamımızı sürdürmemizde, dün ile bugün arasında köprü kurmamızda, değerlerimizi gelecek nesillere aktararak, çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesinde önemli katkılar sunmaktadırlar." ifadesini kullandı.
Çakar, vatanına ve milletine bağlılıkla çalışan güzide insanların, ömürlerinin bu hassas evresinde ilginin, sevginin ve saygının en büyüğünü hak ettiğini belirterek, mesajında şunları kaydetti:
"Yeni nesillerin milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak yetiştirilmesinde büyük katkıları olan değerli büyüklerimize göstereceğimiz hürmet, aynı zamanda bir ahde vefa olacaktır. Düzce Üniversitesi olarak, sevginin en güzeline layık, saygıdeğer büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı en içten dileklerimizle kutluyor, kendilerine uzun, sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz."
Çakar, mesajında, hayatın tartışmasız gerçeklerinden birisi olan yaşlılığın, kişilerin bir ömür boyunca karşılaştığı olaylar esnasında önemli deneyimler kazanarak bilgelik safhasına ulaştığı bir evre olduğunu belirtti.
Bu evrede yaşlılarla aynı çatı altında bulunarak, onların tecrübe ve bilgi birikimlerinden herkesin faydalanması gerektiğini kaydeden Çakar, "Büyük mutasavvıf Mevlana Celalettin Rumi'nin 'Hamdım, piştim, yandım.' sözünde belirttiği gibi, ham olarak geldiğimiz bu dünyada, yaşlılarımız; olgun ve bilinçli bireyler olarak yaşamımızı sürdürmemizde, dün ile bugün arasında köprü kurmamızda, değerlerimizi gelecek nesillere aktararak, çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesinde önemli katkılar sunmaktadırlar." ifadesini kullandı.
Çakar, vatanına ve milletine bağlılıkla çalışan güzide insanların, ömürlerinin bu hassas evresinde ilginin, sevginin ve saygının en büyüğünü hak ettiğini belirterek, mesajında şunları kaydetti:
"Yeni nesillerin milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak yetiştirilmesinde büyük katkıları olan değerli büyüklerimize göstereceğimiz hürmet, aynı zamanda bir ahde vefa olacaktır. Düzce Üniversitesi olarak, sevginin en güzeline layık, saygıdeğer büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı en içten dileklerimizle kutluyor, kendilerine uzun, sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlana Celaleddin Rumi, Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Güncel
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