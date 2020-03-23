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Yaşlılara Saygı Haftası

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaşlıların yaşam kalitesinin arttırılması ve korunması amacıyla düzenli fiziksel aktivitelerin önemli olduğunu bildirdi.

23.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:18
Yaşlılara Saygı Haftası
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaşlıların yaşam kalitesinin arttırılması ve korunması amacıyla düzenli fiziksel aktivitelerin önemli olduğunu bildirdi.
Cerit, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sağlıklı yaşam için egzersiz yapılması gerektiğini belirtti.
Dünya nüfusunun hızla yaşlandığını ifade eden Cerit, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yaşlı nüfusun artan oranı, yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini gerektirmektedir. Yaşlılarımızın yaşam kalitesinin arttırılması ve korunması amacıyla, düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı, kısa ve uzun dönemde sağlıklı yaşlanmanın en önemli belirleyicisidir. Fiziksel aktivite, ileri yaşlarda hastalıkların görülme sıklığını önlemeye çalışarak sağlıklı yaşlanma için en önemli unsurlardan birisidir.
Bireyin yaşamını uzatmanın yanında yaşlılık döneminde sağlığının geliştirilmesi de önem taşımaktadır. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenme, alkol ve sigara kullanımından uzak durma ve özellikle doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapma yaşlanma ile ortaya çıkabilecek önemli sağlık sorunlarından başarılı şekilde korunma sağlayacaktır."
Cerit, düzenli fiziksel aktivitenin birçok organın fonksiyonunu olumlu etkilediğini ve yaşam kalitesini artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Kırklareli, Güncel

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