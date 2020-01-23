Haberler » Güncel » Yaşlılara 'yaren' morali - Haber

Yaşlılara 'yaren' morali

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan 'Bursa'da Sanat Her Yerde' projesinin ilk etkinliği, Mudanya'da gerçekleştirildi.

23.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:24Yaşlılara 'yaren' morali

Büyükşehir'in organizasyonuyla bir araya gelen Yaren Halkoyunları Derneği üyeleri, huzurevinde kalan yaşlılara unutamayacakları, sanat ve duygu dolu bir gün yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü'nce yapılan organizasyonda; Yaren Halkoyunları Derneği ve Gençleşen Türküler Proje Topluluğu üyeleri, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde buluştu. Dernek ve grup üyeleri, oynadıkları zeybek ve seslendirdikleri türkülerle yaşlılara unutamayacakları bir gün yaşattı. Etkinlikte ayrıca, sohbet eşliğinde çeşitli ikramlar da yapıldı. 'Gönüllere Yaren Olmak' mottosuyla planlanan etkinlikte yaşlılar, halk oyunu oynadı, Gençleşen Türküler Proje Topluluğu ses ve saz sanatçılarının icra ettiği türkülere eşlik etti. Yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.


Mudanya, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28  Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (2)
14:28  Mersin'de kum zambakları koruma altına alındı
14:28  "Diyarbakır anneleri"ne destek ziyaretleri sürüyor
14:28  Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklara her ay doğum günü kutlaması yapıyor
14:27  Yıkılan tarihi camiden geriye minaresi kaldı
23.01.2020 14:30:36