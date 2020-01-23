Yaşlılara 'yaren' morali

Büyükşehir'in organizasyonuyla bir araya gelen Yaren Halkoyunları Derneği üyeleri, Mudanya huzurevinde kalan yaşlılara unutamayacakları, sanat ve duygu dolu bir gün yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü'nce yapılan organizasyonda; Yaren Halkoyunları Derneği ve Gençleşen Türküler Proje Topluluğu üyeleri, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde buluştu. Dernek ve grup üyeleri, oynadıkları zeybek ve seslendirdikleri türkülerle yaşlılara unutamayacakları bir gün yaşattı. Etkinlikte ayrıca, sohbet eşliğinde çeşitli ikramlar da yapıldı. 'Gönüllere Yaren Olmak' mottosuyla planlanan etkinlikte yaşlılar, halk oyunu oynadı, Gençleşen Türküler Proje Topluluğu ses ve saz sanatçılarının icra ettiği türkülere eşlik etti. Yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.