Yaşlılardan 600 Eserlik Sergi

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Ordu'da Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde kalan yaşlıların takı, ahşap boyama, filografi, örgü ve resim gibi alanlarda ürettiği 600 eser beğeniye sunuldu.Huzurevindeki serginin açılışına eşi Selda Yavuz ile katılan Vali Seddar Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurevinde kalan yaşlıların el becerilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve aynı zamanda becerilerinin geriye gitmemesi bakımından el sanatlarının çok önemli rolü olduğunu söyledi.Bu bağlamda da serginin açılışını yaptıklarını ifade eden Yavuz, yaşlıların ne kadar hayata bağlı olduğunu, ne kadar yetenekli ve kabiliyetli olduğunu bir kez daha hep beraber müşahede ettiklerini belirtti.Yavuz, son yıllarda yaşlılar adına önemli çalışmalar yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye olarak toplumun dezavantajlı gruplarının yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bugünkü sergimizin de belki en önemli göstergelerinden biri bu. Dolayısıyla yaşlılarımızın, engellilerimizin, fakir ve yardıma muhtaç kardeşlerimizin, şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Onların hayata tutunmalarını, kendilerini geliştirme noktasında da sosyal devlet anlayışıyla hep beraber çalışıyoruz."Eserleri yapan yaşlıları tebrik eden Yavuz, rehber eğitmenleri de kutladı.Serginin açılışına, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören ile davetliler katıldı.Sergi, 22 Mart Cuma gününe kadar gezilebilecek.