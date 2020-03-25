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Yaşlılardan "Evde kal" çağrısına destek

Kayseri'de yaşayan ve sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

25.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:30
Kayseri 'de yaşayan ve sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.
Bünyan ilçesinde vakitlerini evlerinin bahçelerine ektikleri çiçekler, besledikleri tavuklar ve örgü örerek geçiren 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, komşuları ile de evler arasında bulunan duvarı geçmeden buluşup sohbet ediyor.
Evde güzel vakit geçirdiğini belirten 73 yaşındaki Serpil Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman yaptığı rutin işleri devam ettirdiğini söyledi.
Sabah ezanı ile namaz kıldığını ve kahvaltısının ardından Kur-an'ı Kerim okuduğunu anlatan Çelik, "Bahçede tavuklarım var onlarla uğraşıyorum. Yasak kapsamında olanlar sokağa çıkmasınlar, mümkün olduğu kadar evde otursunlar." dedi.
"Fazla dışarı çıkmıyorum sadece kapıdan bakıyorum." diyen Çelik, çocukları ve torunlarının hasta olacağı endişesiyle yanına çok gelmediğini ve ihtiyaçlarını karşılamak için uğradığını ifade etti.
"Evden çıkmazsan geçebilecek bir hastalık"
İlçe sakinlerinden Zekeriya Hekimhan (66) da evinin önündeki bahçede vakit geçirdiğini aktardı.
Evin en güvenilir yer olduğunu dile getiren Hekimhan, şunları kaydetti:
"Bu sayede eşimle daha çok zaman geçirmiş oluyoruz. Uyarılara kulak asmayan kişiler oluyor ancak evlerinden çıkmasınlar. Evden çıkmazsan geçebilecek bir hastalık. İhtiyaçlarımızı zabıtalar getiriyor. Hepsinden Allah razı olsun yardımcı oluyorlar."
75 yaşındaki Güngör Cura ise evden çıkma yasağını televizyondan öğrendiklerini ve evde kaldığını dile getirdi. Yaşlılardan ’Evde kal’ çağrısına destek

Kaynak: AA

Etiketler : Hekimhan, Kayseri, Bünyan, Güncel

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Yaşlılardan "Evde kal" çağrısına destek

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