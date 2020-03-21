Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Yaşlıların alışverişlerini Kızılay yapıyor - Haberler

Yaşlıların alışverişlerini Kızılay yapıyor

Yaşlıların alışverişlerini Kızılay yapıyor Çıldır Kızılay yaşlıların ihtiyaçlarını için kampanya başlattı Türk Kızılayı Çıldır Şubesi Korona virüs için halkı uyarırken 65 yaş üstü vatandaşların evinden çıkmaması konusunda çeşitli kampanyalar başlattı.

21.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:31
Yaşlıların alışverişlerini Kızılay yapıyor
Çıldır Kızılay yaşlıların ihtiyaçlarını için kampanya başlattı
ARDAHAN - Türk Kızılayı Çıldır Şubesi Korona virüs için halkı uyarırken 65 yaş üstü vatandaşların evinden çıkmaması konusunda çeşitli kampanyalar başlattı. 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmayarak tüm ihtiyaçları için kendilerini aramalarını istedi.
Türk Kızılayı Çıldır koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, "Covid - 19 için başlatılan müdahaleye bizlerde Türk Kızılay Çıldır şubesi olarak destek olmak ve korunmayı arttırmak için 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamasını istiyoruz. Evlerinde kalan vatandaşlarımız olası bütün ihtiyaçları için bizlere ulaşmasını istiyoruz. Bize ulaşan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını alıp kendilerine teslim ediyoruz. Kampanyamızın ilgi görmeye başladı ve ihtiyaçlarını aldığımız vatandaşlarımız fazla ücret veriyor ve fazla kalan kısım ile bizlere ulaşan ihtiyaç sahibi ailelerin isteklerini karşılamaya yardımcı oluyorlar. Tabi esnaf arkadaşlarımızda ürünler ihtiyaç sahibi bir aileye ulaşıyorsa ücret talep etmiyorlar. Bu zorlu günde birlik ve beraberliğimizi arttırmak önlemleri daha sıkı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bana bir şey olmak mantığı ile değil başkasına zarar vermemek için evde kalma mantığı ile hareket etmeliyiz. Yaşlıların alışverişlerini Kızılay yapıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Yaşlıların alışverişlerini Kızılay yapıyor
Etiketler : Kızılay, Çıldır, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor - Haberler Başkan Tuncel'den ilaçlama ekibine motivasyon ikramiyesi - Haberler 41 Ukrayna vatandaşı ülkelerine gönderildi - Haberler Başkan Asya'dan Miraç Kandili mesajı - Haberler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aşık Veysel'in anısına türkü seslendirdi - Haberler Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı - Haberler Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? - Haberler Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler
Loading