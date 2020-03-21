Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yaşlıların, çocuk oyun alanında salıncak keyfi - Haberler

Yaşlıların, çocuk oyun alanında salıncak keyfi

Adıyaman'da cep telefonlarına yansıyan ilginç görüntüde, parkta çocuk oyun alanını boş bulan iki yaşlı salıncakta sallanıp, tahterevalliye bindi.

21.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:13
Adıyaman 'da cep telefonlarına yansıyan ilginç görüntüde, parkta çocuk oyun alanını boş bulan iki yaşlı salıncakta sallanıp, tahterevalliye bindi.
Korona virüs nedeniyle yetkililerin en çok yaşlı ve kronik hastalara 'evinizde kalın' uyarılarına büyük oranda uyulurken, bu ikazlara aldırış etmeyenlerde çıkıyor. Korona virüs sonrasında tüm Türkiye'de olduğu gibi parklar da boş kaldı. Adıyaman'da güneşli havayı fırsat bilen yaşlıların önceki gün cep telefonuyla çekilen amatör görüntüsü izleyenleri gülümsetti.
Parkta çocuk oyun alanlarını boş bulan üç yaşlıdan 2'si salıncakta sallandı, tahterevalliye binip eğlendi. Arkadaşını salıncakta sallayan yaşlı şahıs, sallamak için zaman zaman elindeki bastonu kulladı. Diğer yaşlı şahıs ise eğlenen arkadaşlarını bankta oturarak izledi.
Güneşli havadan istifade etmek isteyen başka yaşlılar da bugün dışarı çıktı. Bunlardan birisi, yetkililerin uyardığını ancak içeride gün boyu oturmaya dayanamadıklarını ve hava almak için çıktıklarını söyledi.
(Ahmet Arslantaş/İHA) Yaşlıların, çocuk oyun alanında salıncak keyfi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Yaşlıların, çocuk oyun alanında salıncak keyfi
Etiketler : Adıyaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye’den KKTC’ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu Haberler
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu
İtalya’da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten Haberler
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Haberler
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin’den üçüncü kez iyi haber geldi Haberler
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Haberler
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Bodrum'da eczaneler dezenfekte ediliyor - Haber Kovid-19 tedbirleri - Haber Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular - Haber Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü - Haber Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulması - Haber Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek - Haber İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Haber İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu - Haber Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading