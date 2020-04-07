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Yaşlıların evlerini özel kıyafetli ekipler temizliyor

Yaşlıların evlerini özel kıyafetli ekipler temizliyor Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 7 yıldır hizmet veren vefa ekibi, korona virüs ile salgının ardından giydikleri özel kıyafetlerle yaşlıların evlerini temizlemeye devam ediyor.

07.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:41
Yaşlıların evlerini özel kıyafetli ekipler temizliyor
GAZİANTEP - Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde 7 yıldır hizmet veren vefa ekibi, korona virüs ile salgının ardından giydikleri özel kıyafetlerle yaşlıların evlerini temizlemeye devam ediyor.
Gaziantep7in Şehitkamil Belediyesi, 2013 yılından bugüne 'Vefa Hizmeti' projesi kapsamında bakıma muhtaç 65 yaş üstü kişilerin evdeki ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. 'Vefa Hizmeti' projesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve kimsesi olmayan, maddi durumu yetersiz kişiler için uygulanıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla dışarı çıkmaları yasak olan yaşlılara yönelik sürdürülen hizmet kapsamında özel kıyafetli ekipler son olarak 13 yıl önce eşini kaybeden astım hastası 72 yaşındaki Ayfer Doğan'ın evi temizleyerek, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte etti. Ekipler, Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden Doğan'ın evdeki talep ettiği ihtiyaçlarını da karşılandı. Kendisine sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayfer Doğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Vefa Ekibine uzun süre dua etti.
Verilen hizmet için teşekkür eden Ayfer Doğan, "Allah; Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'ndan, çalışma arkadaşlarından, Vefa Ekibindeki kızlarımızdan yerden göğe kadar razı olsun. Ben kendilerinden razıyım, güzel Allah da kendilerinden razı olsun. Kızlarımız; evimi temizlediler, camlarımı sildiler, kapılarımı sildiler, evimi süpürdüler. Evimin her temizliğini yapıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Sağ olsunlar. Çok çok teşekkür ederim" diye konuştu. Yaşlıların evlerini özel kıyafetli ekipler temizliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehitkamil, Gaziantep, Yerel

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Yaşlıların evlerini özel kıyafetli ekipler temizliyor
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