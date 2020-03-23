Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yaşlıların ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor - Haberler

Yaşlıların ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor

Sivas'ta Koronavirüsle mücadele için evlerinde kalmaları istenen yaşlılar ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve muhtarlar yardımıyla gideriliyor.

23.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:30
Yaşlıların ihtiyaçları bir telefonla karşılanıyor
Sivas 'ta Koronavirüsle mücadele için evlerinde kalmaları istenen yaşlılar ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve muhtarlar yardımıyla gideriliyor.

İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarıya çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırmasının ardından Sivaslılar, yaşlılar için harekete geçti. Mahalle muhtarları, yaşlılara yardım elini uzatmak için bir araya geldi.

Konu ile ilgili konuşan Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan, "Devletimiz kurum ve kuruluşlardan yardım alan ihtiyaçlı, sokağa çıkması yasaklanan ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları, valiliğimizin koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır. Bizzat evlerine teslimi sağlanarak ihtiyaçlı vatandaşlarımızın bir sıkıntı yaşamamalarına azami gayret gösterilecektir. Kapsam dahilinde olup sokağa çıkması kısıtlanan yasaklanan maddi durumu iyi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için altını çizerek belirtmek istiyorum, birinci derece çevresinde yakını olmayan vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarına ve sağlık hizmetlerine yönelik 112-155-156 numaralar üzerinden veya mahalle muhtarlarını 7 gün 24 saat arayarak taleplerini iletebilecekler" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı Haberler
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?

Son Dakika Güncel Haberleri

İtfaiyecilerden 'evde kal' mesajı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber Tarım İl Müdürlüğü denetimleri arttırdı - Haber Korona virüs tedbirleri video konferansla görüşüldü - Haber Kurtalan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber
Loading