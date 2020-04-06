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Yaşlıların maaşını Kaymakam bizzat evlerine götürdü

Yaşlıların maaşını Kaymakam bizzat evlerine götürdü Gaziantep'in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 18 yaşlıyı evlerinde ziyaret ederek maaşını teslim etti.

06.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:51
Yaşlıların maaşını Kaymakam bizzat evlerine götürdü
GAZİANTEP - Gaziantep 'in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 18 yaşlıyı evlerinde ziyaret ederek maaşını teslim etti.
Gaziantep'in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçe merkezindeki Turgut Özal ve Yeni Altıntaş Mahallelerindeki yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli 18 kişinin maaşını evlerine götürerek kendisi teslim etti.
Kaymakam Mutlu ziyaret ettiği ailelere Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanının selamlarını iletti. Kaymakam Mutlu, dışarı çıkamayan vatandaşlara bir ihtiyaçları olduğunda kendisini aramalarını istedi.
Kaymakam Mutlu, "Beni arayamazsanız emniyetimizi, jandarmamızı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mızı ya da muhtarımıza ihtiyaçlarınızı bildirin anında ihtiyaçlarınızı temin edelim"dedi.
Maaşını evinde Kaymakam Mutlu'nun elinden alan ihtiyaç sahipleri ise, devlet büyüklerine teşekkür etti. Yaşlıların maaşını Kaymakam bizzat evlerine götürdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgut Özal, Gaziantep, Altıntaş, Araban, Genel

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Yaşlıların maaşını Kaymakam bizzat evlerine götürdü
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