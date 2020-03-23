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Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor

Erzurum'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' koşuyor.

23.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:46
Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor
Erzurum 'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' koşuyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılanıyor. Marketlerden yaptıkları gıda alışverişini kolileyip kapı kapı gezen grup üyeleri, ihtiyacı olan vatandaşlara kolileri dağıtıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzurum Valiliği, Erzurum, Güncel

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