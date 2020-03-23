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Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor

Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor.

23.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:21
Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor
ERZURUM - Erzurum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılanıyor. Marketlerden yaptıkları gıda alışverişini kolileyip kapı kapı gezen grup üyeleri, ihtiyacı olan vatandaşlara kolileri dağıtıyor.
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Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ karşılıyor

Kaynak: İHA

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Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor
Etiketler : Erzurum Valiliği, Erzurum, Genel

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