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Yaşlıların yardımına vefa gurubu yetişiyor

Araban Kaymakamlığı "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçede 65 yaş üstündeki vatandaşlar ile yalnız yaşayan yaşlılara evlerinde sağlık hizmeti başlattı.

26.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:05
Yaşlıların yardımına vefa gurubu yetişiyor
Araban Kaymakamlığı "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçede 65 yaş üstündeki vatandaşlar ile yalnız yaşayan yaşlılara evlerinde sağlık hizmeti başlattı.

Gaziantep 'in Araban ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" korona virüs salgını kapsamında ilçede başlattığı sağlık çalışmalarını 1 doktor, 1 ebe ve 1 hemşireden oluşan ekipleri sürdürüyor. İlçede bulunan 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumunu evlerinde düzenli olarak kontrol eden sağlık çalışanları, iki grup halinde hareket ediyor.

Ekipler, ziyaret edip sağlık durumlarını kontrol ettikleri yaşlılara, "Siz evinizde kalın biz sizlerin hizmetinizdeyiz" sloganıyla destek oluyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Araban, Güncel

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