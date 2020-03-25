Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü - Haberler

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardım için ekip oluşturan Kaymakam Ömer Sevgili, onlara gıda yardımı yapıp sağlık hizmeti sundu.

25.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:48
Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü
Adana 'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardım için ekip oluşturan Kaymakam Ömer Sevgili, onlara gıda yardımı yapıp sağlık hizmeti sundu.

Sevgili, yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından sosyal yardımlaşma, polis, jandarma ve sağlık ekipleri toplantı yaparak bir ekip kurulmasına karar verdi. Kurulan 50 kişilik ekip hemen göreve başlayarak yaşlılara yardım için kolları sıvadı. Yaşlılara gıda yardımı verip sağlık hizmeti sunan ekip yaşlıların yüzünü güldürdü. Sevgili 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bütün vatandaşlara ulaşılarak onların mağdur edilmeyeceğini aynı zamanda sağlık hizmeti de sunulduğunu belirterek, "Yaşlıları yanı sıra diğer vatandaşlarımız da gerekmedikçe lütfen sokağa çıkmasın. Bütün vatandaşlarımız evde kalsın" diye çağrıda bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Tufanbeyli, Polis, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Almanya’da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van’da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haberler
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın

Son Dakika Güncel Haberleri

11:41: Yozgat'taki firma, Sağlık Bakanlığı için günde 300 bin tek kullanımlık maske üretiyor - Haber 11:41: Siri'nin açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi - Haber 11:41: Koronavirüs Kalp hastalarında daha tehlikeli sonuçlara yol açabilir - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla video konferansla görüştü - Haber 11:40: Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 11:08: Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber