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Yaşlılık maaşını depremzedelere gönderdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Ulukuş, devletten aldığı yaşlılık maaşını Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

12.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:48Yaşlılık maaşını depremzedelere gönderdi
'in ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Ulukuş, devletten aldığı yaşlılık maaşını 'daki depremzedelere gönderdi.
Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlara katkı sunmak ve yalnız olmadıklarını göstermek için örnek bir davranış sergileyen Mehmet Ulukuş, devletin her ay kendisine vermiş olduğu yaşlılık maaşını, Elazığ'daki depremzedelere ulaştırmak için Ziraat Bankası Nizip şubesi aracılığıyla bağışta bulundu.
Yaşlı olduğu için artık çalışamadığını ve bu yüzden devletten yaşlılık maaşı aldığını söyleyen Ulukuş, "Depremin meydana geldiği günden bugüne içimde hep bir sızı var. Çünkü oradaki insanlar mağdur oldular. Bunun için ben de yardımda bulunmak istedim ve devletin bana vermiş olduğu yaşlılık maaşını, oradaki insanlara ulaştırmak için bağışta bulundum. Benim elimden bu geliyor. Allah deprem bölgesindeki insanların yardımcısı olsun" dedi.

Gaziantep, Deprem, Elazığ, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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