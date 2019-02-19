19 Şubat 2019, 20:49
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Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasının ilk sözlerini açıkladı.

Evinde geçirdiği kaza nedeniyle aylardır hastanede yatan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"BİR ŞEYE İHTİYACIN VAR MI?"

Yasmin Erbil, babası hakkında konuşarak, "Yoğun bakımdan odaya geçtik artık çok şükür. Bu süreç gerçekten zordu, yaşamıyor gibiydim." şeklinde konuştu. Babasının kendine geldiğinde ağzından çıkan ilk kelimeleri paylaşan Yasmin Erbil, "Kendine geldiğinde ondan ilk duyduğum söz de "Bir şeye ihtiyacın var mı?" oldu. Hayatımda yaşadığım en güzel andı." ifadelerini kullandı.

"TORPİLE İHTİYACIM YOK"

Oyunculuk yapmak istediğini ifade eden Yasmin Erbil, "Artık ciddi şekilde oyunculuk yapmak istiyorum. Bunun için üç yıldır eğitim alıyorum. Babasına güveniyor gibi bir görüntü oluyor ama babamın torpiline ihtiyacım yok. Zaten ona güvenseydim daha erken adım atardım." dedi.



YORUMLAR (14)
LEZ Bİ BAYAN: Bu ölmemişmiydi,biz bunun cenazesine gittik..peki kimi gömdük?
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HASAN: Geçmiş olsun.
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DÜRBÜNLÜ D: memdali’ye inanın gece gündüz dua ediyorum;)
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  • TT ÜRK : Tamamda sen gerçek dürbünlümüsün? Seni taklit eden çok kişi var burada. Ben o anlamda dedim
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  • DÜRBÜNLÜ : TT ÜRK,,sen benimle yolculuk yaptınmı,,yada komşuluk..? beni hiç gördünmü..? Benim sana ne gibi bir zararım oldu ..? tanımadığın bir kişi hakkında kem söz söylersen,,o söz döner dolaşır yine seni bulur.tt ürk..anladın sen onu;)
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