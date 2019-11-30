Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı

Kaçış Sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda yatan ve şimdilerde hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Erbil son olarak kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaştı.

BACAK DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Magazin Hattı programında sunuculuk yapan Erbil, Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

İLK YORUM ANNESİNDEN GELDİ

Erbil'in fotoğrafına ilk yorum yapanlardan biri de annesi Nergis Kumbasar oldu. Bir açıklamasında kızının paylaşımlarına ve pozlarına karışmadığını söyleyen Kumbasar, Yasmin'in son fotoğrafına kırmızı kalp ve ateş emojileri koydu.