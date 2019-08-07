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Yasmin Erbil, beyaz bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendinden geçirdi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından beyaz bikinili fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu. Yasmin Erbil'in paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

07.08.2019 18:00 Yasmin Erbil, beyaz bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendinden geçirdi

Aylarca yoğun bakımda kalan babası Mehmet Ali Erbil sağlığına kavuştuktan sonra özel bir televizyon kanalında magazin programı sunuculuğu yapmaya başlayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını yayınladı.

"GÜNEŞ GİBİ PARLIYORSUNUZ"

Beyaz bikinili fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan Erbil paylaşıma İngilizce olarak, "Bir selfie için asla geç değildir." notunu ekledi. Erbil'in fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Erbil'in bir takipçisi paylaşıma, "Güneş gibi parlıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Erbil başka bir takipçisi ise, "Güzelliğinizi annenizden almışsınız." dedi.

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır. Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden ilerleyerek reklam yüzü ve oyunculuk kariyeri doğrultusunda ilerlemektedir.


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YORUMLAR (1)
BANA NE BUNDAN: peeehh. . baba torpili. normal. . .
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