24.06.2019 11:14
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Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babası ile ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Yasmin Erbil, ünlü şovmen için "Babamın kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum" dedi.

Yayın hayatına yeni başlayan TV100'de magazin sunuculuğunu üstlenen Mehmet Ali Erbil 'in kızı Yasmin Erbil babası ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

KENDİSİNE OLAN ETKİSİNİ ANLATTI

Posta 'ya konuşan Yasmin Erbil , 8 aydır yoğun bakımda tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil 'in özel hayatının, kendisinde nasıl bir etki bıraktığını bir bir anlattı.

"BABAMIN EVİNDE ÇOK ŞEY GÖRDÜM"

Neden çok güvensiz olduğu sorulan Yasmin Erbil "Babamdan dolayı tabii ki. Çocukluğumdan beri babamın evinde çok şey gördüm, çok şey yaşadım. O yüzden biraz çabuk büyüdüm. Sadece ikili ilişkide değil arkadaşlarıma da kolay kolay güvenmem" cevabını verdi.

"KENDİNDEN YAŞÇA KÜÇÜK KADINLARLA OLMASINDA RAHATSIZ OLUYORUM"

Yasmin Erbil babasının kendinden çok küçük kadınlarla olmasına ise "Çok rahatsız oluyorum. O kadar rahatsız oluyorum ki belki gün gelecek hayat bana bunun karmasını yaşatacak, onu da bilemiyorum. Belki ileride kendimden çok büyük ya da küçük birine aşık olacağım. Gerçekten inanırım böyle şeylere de. Ama çok ayıp geliyor yine de bu kadar açık yaşaması. Ben çok isterdim babamın zaaflarını kontrol edebilmesini ama edemiyor. Adam o kadar samimi ve filtresiz ki samimiyetten ölecek yani." açıklamasıyla şaşırttı.

Yasmin Erbil'den Mehmet <a class='keyword' href='/ali-erbil/' title='Ali Erbil'>Ali Erbil</a> 'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Posta , Mehmet Ali Erbil , Yasmin Erbil , Magazin

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(6)
KIZGIN:Bıktık bunlardan artık bize ne senin babandan .
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0707:muhtemelen seninde akıbetin öyle olacak!
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TÜRKO:Ne yazık ki baban böyle bi adam normal bi vatandaş yapsa sapık denilip linç edilir fakat erbil gibileri yapınca gayet normal buda Allah ın sopası belkide hastalığın bilemezsin
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ÖZGÜR:BEN DE RAHATSIZ OLUYORUM. . NE KADAR ÇOK ORTAK YÖNÜMÜZ VAR. . TAKILALIM MI?
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SSSSSSSSSSSSSS:aferin en azından doğrucu. . . .
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