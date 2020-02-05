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Yasmin Erbil, iç çamaşırsız yatak pozuyla yine adından söz ettirdi

Uzun bir süredir hastanede tedavi gören hatta geçtiğimiz günlerde vasiyetini hazırlatan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabından yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Erbil'in göğüs dekoltesi ise dikkatlerden kaçmadı.

05.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:01

Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Yurt dışında eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen ve sonrasında kısa bir süre programı sunuculuğu yapan Yasmin Erbil, hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Verdiği cesur pozlarla her daim gündemde olan Erbil, bu sefer de yatakta çektiği bir fotoğrafını paylaştı.

GÖĞÜS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dün akşam uyku öncesinde çektiği bir kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yasmin, bu görüntünün üzerine "Hastayız diye ölelim mi?" notunu düştü. Yasmin Erbil'in iç çamaşırsız çektiği fotoğraftaki göğüs detayı ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Yasmin Erbil, iç çamaşırsız yatak pozuyla yine adından söz ettirdi

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HABER YORUMLARI (10)
LALA:YASEMİN KIZIM SANA YAKIŞMAZ BÖYLE ŞEYLER RESME BAKMADIM AMA HABER BAŞLIĞI BENİ RAHATSIZ ETTİ SENİN NESLİN ÇOK TEMİZ ASLINI NESLİNİ ARAŞTIR YAKIŞIR ŞEKİLDE DAVRAN GÜZEL KIZIM
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TURKO:baban gurur duysa gerekkk
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SÜLEYMAN:dünya da milyarlarca erkek ve kadın var. o zaman hepsi vücudunu sergilesin. herkes vücut sergilerse ortalık ne olur. yetişmekte olan ergenlik çağındaki kızlara kötü örnek oluyorlar.
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ALİ:BOYNUZ KULAĞI GEÇMİŞ
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MAGAZİNCİ:BABAN ÖLÜYOR SEN SOYUN
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BİLMEZ KİŞİ:kadınların son yıllarda vücutlarını sergileyerek kendilerini neden küçük düşürdüklerini anlayamadım
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KARA CAHİL:istediğini yapmakta serbestsin ama. . . . . sen anladın onu
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ZENGİN:BU BAYANLA EVLENMEK İSTERDİM. . SIKILIRSAM BOŞANIRDIM. . . NE OLACAK Kİ?
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SERKAN BULUT:Bu resmin icinde dua bekliyormusun
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12345:seni de bizileri çiğneyecek ya ona üzülüyorum. insan kıyamaz ya
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