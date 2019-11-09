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Yason'un cazibesi artıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan ve önemli turistik merkezlerden biri olan Yason Burnu'na otel yapılması için çalışma başlatıldı.

09.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:39Yason'un cazibesi artıyor
'nun ilçesinde bulunan ve önemli turistik merkezlerden biri olan Yason Burnu'na otel yapılması için çalışma başlatıldı.

2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntılarının bulunduğu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yerlerden biri olan ve turistik cazibesini her geçen gün yükselten Yason Burnu'nu tepeden gören bir alanda otel yapılması için ilk imzalar atıldı.

Turizm şirketi sahibi işadamı Şenol Memiş tarafından yaptırılacak olan otelin projesinin imzaları atıldı. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, turistik cazibesini her geçen gün arttıran Yason Burnu'nun Perşembe ilçesinin en önemli turizm alanı olduğuna dikkat çekti. Yason Burun ve çevresine yerli ve yabancı turistlerin günü birlik gelip gittiğini aktaran Tandoğan, "Buraya gelen turistler artık istediği zaman kalabileceği güzel bir tesise kavuşuyor. İlçemize istihdam sağlayacak tüm yatırımcıların her zaman yanında olacağız" dedi.

Tarih ve turizm birarada

Perşembe ilçesinde bulunan ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece de doğal sit alanı olan Yason Burnu, coğrafi özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyor. 2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunduğu ve yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yerlerden olduğu ifade edilen Yason Burnu, özellikle su sporları ve dalış için tercih ediliyor. 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılayan, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini de taşıyan Yason Burnu, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimlerinde ilk sırada yer alan yarımada, mavi ile yeşilin kucaklaştığı kıyıları sayesinde her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırıyor. Resmi kayıtlara göre her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması nedeniyle tarihi ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutuyor. - ORDU

Perşembe, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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