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Yassine Benzia'dan Fenerbahçe ile ilgili olay sözler

Fransa Ligi ekiplerinden Dijon'a transfer olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, "Fenerbahçe'de başkan ve taraftarların isteği, teknik direktörden daha önemli görünüyor, teknik direktörün sözü geçmiyor." dedi.

04.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:58

Geçtiğimiz sezon 'de hayal kırıklığı yaratan ve bu sezon gittiği 'ta da başarılı olamayarak Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer olan Yassine Benzia, geniş bir röportaj verdi ve dikkat çeken sözler kullandı. Benzia, "Dijon'a transferim iki taraf için de 'kazan-kazan' demek. Genç oyuncuyum ve birçok maça çıktım. Ligue 1'de de, yurt dışında da tecrübem var. Dijon'a kalitemi göstermeye geldim, intikam hevesiyle doluyum." dedi.

"BU TECRÜBELERDEN DERS ÇIKARDIM"

Deneyimli oyuncu, "Yurt dışında işler kolay değildi. Olympiakos ve Fenerbahçe gibi iki büyük takımda oynadım. Ancak oralarda başkan ve taraftarların isteği, teknik direktörden daha önemli görünüyor, teknik direktörün sözü geçmiyor. Ancak ben bu tecrübelerden dersler çıkardım. Ayrıca Şampiyonlar Ligi de oynadım, bu da beni geliştirdi." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Yassine Benzia'dan Fenerbahçe ile ilgili olay sözler

Yassine Benzia, Olympiakos, Fenerbahçe, Spor


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