Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yastık altındaki altınları bozdurmayın

Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, korona virüsünün (Kovid-19) ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: "Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim.

02.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:27
Yastık altındaki altınları bozdurmayın
Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, korona virüsünün (Kovid-19) ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: "Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum."

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığının yanı sıra ekonomiye de ağır darbe vurmaya devam ediyor. Devamlı yükselişte olan altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, "Altının yükselişi malum küresel ölçekteki bakılan bir takım sıkıntılar. Korona virüsün oluşturduğu ortamdan kaynaklanan bir pozisyon var. Aslında, İstanbul'daki altın fiyatları serbest piyasa argümanları açık olmadığından dolayı daha yüksek fiyatlarla açılacağı öngörülüyor. 350 TL bandında olacağı gibi tahmin ediliyor ama şu an uluslararası piyasalarda 340-345 bandında seyrediyor altının Türk lirası karşılığı. Asıl burada altın onsunun bin 600 - bin 630 dolar bandında gezmesi, altının bir türlü düşmesine sebep olmuyor. Bunun altında yatan gerekçe korona virüsten kaynaklı bir belirsizlik ve ekonomilerin ciddi sıkıntıda oluşu. ve öngörülemeyen bir sonuç var. Amerika ve Batı'daki Avrupa borsalarının ciddi kayıpları var. Bir de özel sektörün öngörülemeyen ciddi bir pozisyona girmesi var. Bu pozisyonda ne olacağı belirsizliği, insanları ister istemez maden yapılarına karşı talep yönelmesine sebep oluyor. Güvenli liman da demeyelim, güvenli liman diye de bir şey kalmadı artık. Bu süreci birlikte hepimiz izleyip, göreceğiz" diye konuştu.

"Altınları bozdurmayın"

Altın yatırımcılarına da önemli bir uyarıda bulunan Ay, "Yastık altında altın kaldı mı? İlk önce ona bakmak lazım. Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Çanakkale, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Yastık altındaki altınları bozdurmayın - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Ekonomi
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Ekonomi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:08: Borsa, güne yükselişle başladı - Ekonomi 10:08: Distrigo, kesintisiz hizmete devam ediyor - Ekonomi 10:08: THK'den uçak satışı - Ekonomi 10:07: Akbank'tan Türkiye Ekonomisine 560 milyon Dolar'lık Taze Kaynak - Ekonomi 10:04: Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanından "yastık altındaki altınları bozdurmayın" uyarısı - Ekonomi 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:47: 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak - Ekonomi 09:29: Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek - Ekonomi 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber 18:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı - Ekonomi 18:06: Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi - Ekonomi 17:02: Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek - Ekonomi