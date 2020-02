YAŞzede Şimşek: "28 Şubat sürecindeki tasfiyelerle FETÖ'nün önünü açıp 15 Temmuz'un taşlarını...

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Antalya Şube Başkanı Hakan Şimşek, 28 Şubat sürecinde vatanını, milletini, bayrağını seven askeri personelin ordudan atıldığını, böylelikle her türlü tavizi veren, kendini çok iyi gizleyen kişilerin, FETÖ'cülerin önünün açıldığını belirtti.

Şimşek, AA muhabirine, 1983'ten itibaren askeri okul öğrencisi olarak çocukluğunun ve gençliğinin silahlı kuvvetlerde geçtiğini ancak 28 Şubat sürecinde, eşi ikiz bebeklerine hamileyken 1998'de olağanüstü toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ile ordundan ihraç edildiğini dile getirdi.

Hayatının hiçbir döneminde askeri gelenekle probleminin olmadığını vurgulayan Şimşek, aşkla mesleğine dahil olduğunu, birçok kritik görevde bulunduğunu ifade etti.

"BÇG, paralel ihanet çetesinin bir boyutuydu"

Son olarak İstanbul'daki Hasdal Kışlasında Lojistik Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesinde görev yaptığını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Ben astsubayken o zamanın 'BÇG' diye adlandırılan Batı Çalışma Grubu, paralel ihanet çetesinin bir boyutuydu. Bugün FETÖ ne ise o günün BÇG'si oydu. 28 Şubat davasının müdahiliyim. O dava içerisinde bunlar çok konuşuldu. Sistematik, planlı bir cadı avıyla o dönemde 'irticayla mücadele' adı altında İslami muhafazakar yaşantısıyla öne çıkmış, disiplinli ve başarılı subay ve astsubaylar disiplin notlarını aşağıya çekmek, haksız sicil notlarıyla puan sıralamalarını düşürmek suretiyle, mobbing ile ordudan ihraç edilme noktasına kadar getirildi."

"FETÖ'cülerin önünü açtılar"

Görevdeyken eşinin başörtülü olması dolayısıyla lojmana girebilmek için havanın kararmasını beklediklerini vurgulayan YAŞzede Şimşek, ailece zorlu süreçlerden geçtiklerini bildirdi.

İlgili yasayla 2011'de memuriyete dönen Şimşek, şöyle konuştu:

"Bugün bir yalan rüzgarı var. '28 Şubat'ta, o gün için 'irticayla mücadele ettiklerini' söyleyenlerin, bugün FETÖ ile mücadele ettiklerini, o gün ordudan ihraç ettikleri subay ve astsubayların aslında FETÖ'cü olduğu iddiası. Bu kocaman bir yalandır, bunun bir amacının olduğunu düşünüyorum. O zaman teknik olarak bile bir FETÖ yanlısını ordudan atma imkanı yoktu. Biz inancımızı yaşadığımız için ordudan atıldığımızı düşünüyorduk. Aslında biz gelecekte planlanan büyük bir darbenin önünde engel teşkil edebilecek insanlar olduğumuz için oradan atılmışız. Halkımıza kurşun sıkmayacağımızı bildikleri için bizi attıklarını 15 Temmuz'da gördük. 28 Şubat sürecinde, vatanını, milletini, bayrağını sevenleri ordudan atarak, her türlü tavizi veren, kendini çok iyi gizleyen kişilerin, FETÖ'cülerin önünü açtılar. O da 15 Temmuz'un taşlarını dizdi."

"41 defa taltif aldım"

28 Şubat sürecinde YAŞ kararıyla binbaşı rütbesindeyken resen emekli edilen ve ilgili yasa kapsamında memuriyete atanan Sabri Duman ise Kara Kuvvetleri Komutanlığında 1989'da topçu subayı olarak göreve başladığını, Türkiye'deki farklı birliklerde çalıştığını söyledi.

Duman, 28 Şubat sürecinde sicilinin düşürüldüğünü vurgulayarak, "İçinde takdirnamelerin de bulunduğu 41 defa taltif aldım. İslamiyet'i yaşamaya çalıştığımız için sakıncalı kategoriye alındık, dosyamız YAŞ'a kadar gitti." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde rolü olan tuğgeneral rütbesindeki örgüt üyelerinin kendi dönemlerinde devre arkadaşları olduğunu aktaran Duman, şöyle konuştu:

"O dönemde komutanlarımız hepimizin profilini biliyordu. Hemen dönüşenler eşlerinin başlarını açtırdı, alkol almaya kadar gittiler. Bize, 'Gazete okurken de namaz kılabilirsin.' diyorlardı. Güya imayla namaz kılıyorlardı. Bizim profildeki subay-astsubayları atınca meydan FETÖ'cülere kaldı. FETÖ'cülerin kayığına binip, kürek çekenler de oldu. Biz hala 28 Şubat'ın izlerini silemiyoruz. Devlet kurumunda memur olmak güzel ama subaylık mesleğini aşkla yapmak isterdim."

Kaynak: AA