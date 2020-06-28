Yat dolandırıcılarına 'Marina' operasyonu 11 gözaltı

Yat dolandırıcılarına 'Marina' operasyonu: 11 gözaltıANKARA'dan Antalya'ya yerleşerek, lüks yatları pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, tescillerini aldıktan sonra dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 kişi, polisin düzenlediği 'Marina' operasyonunda yakalandı.

28.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:13
Yat dolandırıcılarına 'Marina' operasyonu: 11 gözaltı
ANKARA'dan Antalya'ya yerleşerek, lüks yatları pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, tescillerini aldıktan sonra dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 kişi, polisin düzenlediği 'Marina' operasyonunda yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ankara'dan Antalya'ya yerleşerek, ofis tutup, lüks oto ile yat ticaretine başlayan kişiler için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, lüks yatları alıcıymış gibi pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, güven kazandıktan sonra tescillerini de alarak, oto ile yat sahiplerini dolandırdıkları belirlendi. Polis, parayı ödemeden kaybolan ve verdikleri çekleri de karşılıksız çıkan kişileri adım adım izledi. Şüphelilere yönelik Antalya, Eskişehir ve Ankara'da yapılan 'Marina' adlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden örgüt lideri yardımcısı Ç.Ç.?nin kız arkadaşı T.D.'nin, örgütün muhasebecisi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinde, Antalya'ya tatile gittiklerini söyledi.
Öte yandan polisin 2 aylık teknik takip sırasında planlanan birçok dolandırıcılık eylemini engellediği ve 5 olayın da aydınlatıldığı bildirildi. Yat dolandırıcılarına ’Marina’ operasyonu 11 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Marina, Güncel, Haber

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