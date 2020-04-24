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Yat üstünde bayram kutlaması

Yat üstünde bayram kutlaması Antalya'nın Demre ilçesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ilginç anlar yaşandı.

24.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:34
Yat üstünde bayram kutlaması Antalya'nın Demre ilçesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ilginç anlar yaşandı. Traktöre bağlı yat üstündeki kutlamaya, bağlama ustası İsmail Tunçbilek de katıldı.
Demre Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Demre Yatçılar Kooperatifi'nin işbirliğinde yapılan kutlamada, Çayağzı Limanı'ndan bir yat kızağa bindirildi. Bir traktörle çekilerek ilçe merkezine getirilen yat, bayrama özel süslendi. Ardından bağlama virtözü İsmail Tunçbilek ile bağlama ustası ve müzik öğretmeni Fatih Evsen bağlamaları, öğretmen Bayram Atalay ve Demre Yatçılar Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan darbukaları ile çalıp söylererek konser verdi. Traktörle çekilen yat, ilçe merkezini iki saat boyunca gezdi. Başta İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı, Memlektim şarkısı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile ilgili marşlar ve şarkılar seslendirildi. Demreliler ve Demreli çocuklar, evlerinin balkonlarına çıkarak coşkuya ortak oldu. Bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı sevinçle, huzur ve mutlulukla kutluyoruz. Nice nice yüz yıllar diliyorum. Çocuklarımız sokağa çıkamıyor. Biz onların balkonlara çıkmasını sağladık. Hepsi sağ olsun var olsun. Nice yüzyıllara hep beraber" dedi. Yat üstünde bayram kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağlama, Demre, Güncel , Haber
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