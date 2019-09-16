Haberler » Güncel » Haber

Yat yangını: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanarak batan gulet yattaki Fransız uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

16.09.2019 14:28
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanarak batan gulet yattaki Fransız uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM 5" gemisi tarafından yangına müdahale edildi.
Yangın sırasında denize atlayan 14 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Göcek Limanı'ndaki iskeleye getirildi.
Hafif yaralandığı belirlenen Bilgin Karaca ile Fransız uyruklu turistler Bruns George, Yannick Guy Boveri ve Marie Claire Lucie Marthe, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yanarak batan yattan çıkamayan Fransız uyruklu Bertinotti Pierre (70) ise hayatını kaybetti.
Pierre'nin cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yat yangını: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:25 Ayağını camdan çıkararak makas atan trafik magandası yakalandı
17:24 KBÜ, Mevlana ve Erasmus programlarıyla gelen öğrencileri ağırladı
17:24 Çin'den Netanyahu'nun seçim vaadine tepki
17:24 Kampüste traktörün çarptığı sezen, öldü
17:23 PKK'lı diye kayyumun attıkları, HDP'li belediye tarafından işe alınıyor
17:23 Necdet Ersan parkı yenilenen görüntüsü ile çok beğenilecek
17:22 Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı