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Yat yarışları: Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.

07.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:10Yat yarışları: Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası
'nın ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek yarışlara 'nin yanı sıra Yunanistan ve 'dan 20 yat ile 180 yelkenci katıldı.
Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar, körfeze çıktı.
Yat kulübünün eski başkanlarından Burhanettin Tekdağ'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yelkenciler, denize beyaz karanfil bıraktı.
Yatlar, bir süre antrenman turları atarak yarış için gerekli rüzgarın oluşmasını bekledi. Rüzgarın çıkmasıyla koy içi ilk yarış başladı.
İlk yarış, rüzgar azlığı nedeniyle kısaltılmış rotada yapıldı. Planlanan ikinci yarış ise rüzgar yetersizliği sebebiyle yapılamadı.
MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burhanettin Tekdağ Kupası'yla 2019'un son yarışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yarın, koy dışı yarışının yapılmasının ardından Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası sona erecek.

Marmaris, Türkiye, Rusya, Muğla, Spor

Kaynak: AA

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