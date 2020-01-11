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Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi başladı.

11.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:50Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
'nın ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi başladı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 12. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, 34 yelkenli yat ile 340 sporcu katılıyor.
6 ayaktan oluşan yarışlar, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştiriliyor.
Tamamı engellilerden oluşan bir takım da yelken yarışına katıldı.
Marmaris körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle körfezdeki izleyicilere görsel şölen sundu. Vatandaşlar sahilden yarışları izledi.
MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk yarışının yelkenciler için en ideal rüzgarla yapıldığını söyledi.
Kış Trofesi'ne ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Tekdağ, organizasyonun birinci ayağının, yarın yapılacak koy dışı coğrafi rota yarışlarıyla tamamlanacağını bildirdi.

Marmaris, Muğla, Spor

Kaynak: AA

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