Haberler » Spor » Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Spor

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi tamamlandı.

12.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:27
'nın ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi tamamlandı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 12. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, 34 yelkenli yat ile 340 sporcu katıldı.
6 ayaktan oluşan yarışlar, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştiriliyor.
Birinci ayak yarışlarına tamamı engellilerden oluşan bir takım da katıldı.
İlk gün yarışlarında iki yarış gerçekleşirken son günde rüzgar yetersizliği nedeniyle planlanan son yarış yapılamadı. Yarış hakem heyeti ve yelkenciler uzun süre yarış için uygun rüzgar bekledi. Saatler sonra uygun rüzgar çıkmayınca planlanan üçüncü yarış iptal edildi.
Marmaris körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle körfezdeki izleyicilere görsel şölen sundu. Vatandaşlar sahilden yarışları izledi.
MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Kış Trofesi ilk ayak yarışlarının tamamlandığını söyledi.
İkinci gün yarışlarında bekledikleri rüzgarı bulamadıklarını belirten Tekdağ, ilk iki yarış sonucuna göre birinci ayak yarışlarının sıralamasının belli olacağını kaydetti.
Yarış sonuçlarının, yatların klasmanlarının belirlenmesinin ardından ay sonunda gerçekleştirilecek 2. ayak yarışlarının ilk gününde açıklanacağı bildirildi.
Kış trofesi 2. ayak yarışları 25-26 Ocak'ta düzenlenecek.
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Marmaris, Muğla, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:23  Aston Villa 1-6 Manchester City - Spor
22:12  A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat kotasını aldı! - Spor
22:00  Futbolcu oğlunun alacağını istedi, gerginlik yaşandı - Spor
21:54  Şentop, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Spor
21:46  Satranç turnuvasında 185 sporcu kıyasıya mücadele etti - Spor
20:57  Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti - Spor
18:08  Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Spor
18:03  Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra "Kusura bakma, birine benzettim" dedi - Spor
17:36  Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu - Spor
17:05  Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Trabzonspor'a sert sözler: Sırtını devlete dayamış - Spor
12.01.2020 22:31:52