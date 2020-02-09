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Yatabare bu sezonki 10. golünü attı

Süper Lig'in 42 puanla lideri Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Mustapha Yatabare, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırdı.

09.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:45Yatabare bu sezonki 10. golünü attı
Süper Lig'in 42 puanla lideri 'un tecrübeli oyuncusu Mustapha Yatabare, Medipol maçında attığı golle bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşan DG Sivasspor'da Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 80. dakikasında Yatabare, Paul Papp'ın asistiyle meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, golden sonra taraftarlar tarafından büyük alkış topladı. Yatabare ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor. - SİVAS

Mustapha Yatabare, Başakşehir, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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