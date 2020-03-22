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Yatağa bağımlı engelli kızına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Ağrılı 75 yaşındaki Aliye Buğur, yatağa bağımlı engelli kızına 40 yıldır gece gündüz büyük özenle bakıyor.

22.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:42
Yatağa bağımlı engelli kızına 40 yıldır gözü gibi bakıyor
Ağrılı 75 yaşındaki Aliye Buğur, yatağa bağımlı engelli kızına 40 yıldır gece gündüz büyük özenle bakıyor.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan ve biri vefat eden 9 çocuğu bulunan Buğur, hayatını doğuştan bedensel ve zihinsel engelli 40 yaşındaki kızı Filiz'e adadı.
Fedakar anne Buğur, zaman zaman gelinin de yardımıyla engelli kızının tüm ihtiyaçlarını, ilerleyen yaşına rağmen gece gündüz demeden karşılıyor.
Kızının başucundan ayrılmayan ve sürekli ona sevdiği müzikleri açarak canın sıkılmamasını sağlayan Buğur, kızının saçlarını okşayıp anne şefkatini bir an olsun eksik bırakmıyor.
"Kızım benim ciğerimdir"
Anne Aliye Buğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır engelli kızına baktığını söyledi.
Son nefesine kadar kızının yanında olacağını ifade eden Buğur, şöyle konuştu:
"Kızımın eli, ayağı tutmuyor. Ekmeği yumuşatıp, ağzına koyuyorum o şekilde bile zor yemek yiyor. Kızıma bakmak zor ama Allah'tan gelen her şey bana güzeldir. Ben Allah'ımdan razıyım. Allah'ıma hamd ve senalar olsun. Kızım benim ciğerimdir, nasıl bakmayayım? 40 sene az bir süre değil."
Buğur, kızının geceleri sabaha kadar durmadan ağladığını belirterek, sürekli niye bu kadar huzursuz olduğuna anlam veremediklerini dile getirdi.
Ağlama sesinin komşularına kadar gittiğini aktaran Buğur, "Konuşamadığı için neden ağladığını bilemiyoruz. Kızım konuşamıyor ama kulakları duyuyor. Gece gündüz telefon yanında bu şekilde müzik dinleyerek sakinleşebiliyor. Müzik dinlemeden duramıyor, odasının lambası sabaha kadar açık duruyor. Allah'ın verdiği dert güzeldir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : kızım dizisi, Anne, Güncel

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